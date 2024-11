Les Capone attendent un bébé ! Partie 2

Diffusé le 31/10/2024

Mattia, le fils de Dani et Nico, veut savoir comment il est né ! Démarre alors le récit inénarrable des Capone depuis le jour où Dani apprend à Nico qu’elle attend un bébé jusqu’à l’arrivée de Mattia au sein du couple. Alors que les Caponne viennent de fêter leur premier anniversaire de mariage, entourés de leurs amis, voisins et parents, Daniela ne se sent pas très bien et a des sautes d’humeurs. Les signes s’accumulent et le résultat est là : elle est enceinte ! Mais le couple ne se sent pas prêt pour ce changement radical dans leur existence…