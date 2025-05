Les Capone se marient Partie 2

Diffusé le 01/11/2023

Nico et Dani, un jeune couple jamais à cours d’occasions de se disputer, se préparent pour le jour le plus important de leur vie : leur mariage ! Choix du lieu, du traiteur, plan de table, rencontres familiales explosives tout sera prétexte à s’écharper. Mais désormais rien ne pourra plus les séparer, car ils l’ont décidé, d’ici 90 minutes ils se seront dit oui, pour le meilleur et pour le rire !