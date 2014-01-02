Les Ch'tis Épisode 13

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Après Ibiza, le ski, Mykonos puis Las Vegas, les Ch’tis se lancent de nouveaux défis : parcourir les régions françaises, découvrir leurs coutumes locales et rassembler un maximum d’argent pour l’association ELA. Gaëlle, Tressia, Hillary, Vincent, Jordan et Charles feront partie de cette nouvelle aventure. Ils sont partis de leur Nord natal pour aller en Bretagne à la découverte des marins-pêcheurs et des bigoudènes, puis direction la Corrèze où ils ont séjourné et travaillé dans une ferme familiale, ils sont passés ensuite par le Pays basque où ils se sont essayés au surf, au rugby ou encore à la pelote basque. À bord de leur bus, ils se sont rendus ensuite dans le Midi, terre propice aux parties de pétanques et à la fête. En Corse ils partiront en transhumance dans la peau de véritables bergers ! Enfin ils termineront cette aventure à Paris et comptabiliseront les gains récoltés pour l’association ELA. Découvrez les Ch’tis comme vous ne les avez jamais vus : bonne humeur, situations cocasses, décalées et inattendues, fous rires et émotions garantis !