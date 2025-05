Les Ch'tis S4 E4 - Les ch'tis à Las Vegas

Diffusé le 09/01/2013

Après s'être imposés à Ibiza, l'île culte de la fête, après avoir mis le feu à Ischgl, la station de ski la plus folle du monde, après avoir conquis les nuits de Mykonos... Les Ch'tis s'attaquent au rêve américain et décollent pour une nouvelle destination : la ville de la démesure et du spectacle par excellence, la ville de tous les possibles et de tous les dérapages : Las Vegas !