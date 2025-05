Les Ch'tis S6 E51 - Les ch'tis dans la Jet Set

Diffusé le 31/10/2014

Pour cette 6ème saison, les Ch'tis se sont lancés un défi inédit : s'imposer dans le milieu très fermé de la Jet Set et pour y parvenir Gaëlle, Jordan, Vincent, Hillary, Tressia, Adixia et Vanessa, sont rejoints par de nouveaux candidats... mais ils ne sont pas Ch'tis ! Comme eux, ils viennent du Nord, comme eux, ils sont connus pour leur bonne humeur et leur sens de la fête : ce sont les Belges ! Marion, Geoffrey, Bilal, Sophie, Jo et Jérémy. À Marbella, lieu de prédilection de la Jet Set, l'apparence, le glamour et la fête sont les seuls mots d'ordre. Alors les Ch'tis rejoints par leurs cousins Belges seront-ils à la hauteur de ce monde de luxe et de paillettes ? Parviendront-ils à se fondre dans cet univers exigeant et extravagant ? Ensemble, ils vont devoir apprendre les codes de la Jet Set et acquérir de nouvelles compétences. Une mise à niveau sera nécessaire pour convaincre et séduire. Au programme ? Cours de bonnes manières et de savoir vivre dans la haute société, nouveaux métiers et nouveaux challenges. Quand l'univers des Ch'tis rencontre celui des milliardaires... les fous-rires sont garantis ! Arriveront-ils à se faire accepter dans ce monde privilégié ? Comment se passera la rencontre entre les Ch'tis et les Belges ? Une chose est sûre, cette nouvelle aventure réserve de multiples surprises !