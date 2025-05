Les Charlots en folie Les Charlots en folie

Diffusé le 27/08/2024

Faisant souffler un vent de fraîcheur et de modernité, Les Charlots ont connu une popularité hors normes dans les années 70 et 80. Évoluant dans un style comique et parodique, ils ont su mêler musique, cabaret et cinéma. Excellents musiciens, ils s'illustrèrent d’abord sous le nom des « Problèmes », ce qui leur valut de faire la première partie des Rolling Stones. Par la suite, la troupe - composée de Gérard Rinaldi, Jean Sarrus, Gérard Filipelli et Luis Rego puis rejointe ensuite par Jean-Guy Fechner - s'est tournée vers le cinéma. Ils connurent alors une décennie dorée… À l'aide d'archives inédites et issues de leurs collections personnelles, ce documentaire dévoile les coulisses d'une incroyable success-story, minée par une relation conflictuelle avec celui qui fut leur producteur : Christian Fechner. Depuis l'époque où la bienveillance, l'humour et la folie douce se conjuguaient en un seul nom, Les Charlots ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur du public. Avec la participation de Gérard Jugnot, Laurent Gerra, Thomas Croisière, Gérard Croce, Luis Rego, Jean Sarrus.