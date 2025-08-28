Les cinquante Robin a smacké Jérémy

Lire la vidéo

À l’abri des regards, dans un château à l’univers unique, vit un propriétaire malicieux et joueur qui, caché derrière son masque de lion, aime se divertir... Véritable maître du jeu qui règne sans partage sur son royaume, il a décidé de mettre au défi 50 joueurs dans le plus grand jeu jamais organisé. Ils sont 50 et, à la fin de cette compétition, un seul d’entre eux sera l’élu. Stars de l’influence suivis par des millions de personnes à travers la France, les 50 doivent tout à leur public. Alors seront-ils capables de se battre jusqu’à la dernière seconde afin de faire gagner une grosse somme d’argent à l’un de leurs followers ? C’est le défi qui leur est lancé par le maître du jeu !