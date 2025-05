Les cinquante S3 E9 - Les masques tombent !

Diffusé le 12/09/2024

Le Lion et ses amis sont de retour pour la troisième édition du plus grand jeu jamais organisé ! Cette année, la seule règle est qu’il n’y a pas de règle ! Le Lion a convié 50 nouveaux joueurs, tous plus déterminés les uns que les autres à devenir le grand gagnant et ainsi remporter le titre très convoité d’Élu. Mais le Lion est joueur et a envie de se divertir. Les Cinquante devront donc être prêts à tout, à chaque instant, car le danger rôde !