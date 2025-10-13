Les cinquante S4 E42 - Les nouvelles règles du jeu !

Lire la vidéo

Diffusé le 14/10/2025

50 nouveaux joueurs répondent à l'appel du Lion, espérant devenir l'élu ! Pour la première fois, ils sont répartis en 10 équipes, liant leurs destins. Mais ils savent qu'un jour, leurs alliés deviendront leurs ennemis, car un seul sera victorieux. Cette année, le Lion a convié sa fiancée, la Panthère noire, à défier quotidiennement les joueurs dans son antre pour augmenter leur cagnotte. Féroce et malicieuse, son pouvoir est absolu. Les joueurs doivent rester vigilants car, avec elle, la trahison n’est jamais loin. Un nouveau venu, le Chat, se joint au jeu. Caché dans sa tanière, il soumet occasionnellement les joueurs à sa "torturette" : des devinettes fatales. Malheur à qui donnera sa langue au chat ! Qui parmi les 50 joueurs méritera la victoire et offrira la cagnotte à l'un de ses followers ? Lequel sera l'élu ?