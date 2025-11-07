Les cinquante S4 E60

Lire la vidéo

Diffusé le 07/11/2025

Retrouvez les candidats emblématiques de cette saison : Laura, Simon, Toto, Kelly, Neymar, Marco, Laura Marra, Martika, Jérémy Samat, Robin, Solène Fouquez, Morgan et Julia Paredes. Lors de cette émission exceptionnelle, les deux finalistes seront révélés et un appel aux votes (dont les gains iront à l’association Tout le monde contre le cancer) sera lancé pour désigner l’Élu.e des Cinquante. Le public aura le pouvoir ultime de décider du ou de la gagnant(e). Sous le contrôle d’un huissier de justice, le follower tiré au sort remportera la plus grande cagnotte de l’histoire des Cinquante.