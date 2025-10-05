Courses hippiques Le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe

Commenté par Charly Milpied et Nicolas Caullery, interviews de Guillaume Covès. Depuis plus de 100 ans, lors de chaque premier week-end du mois d’octobre, la planète hippique se retrouve à l’hippodrome de ParisLongchamp pour le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Cette épreuve mythique, disputée sur 2 400 mètres, la distance reine du galop, réunit les meilleurs pur-sang et jockeys internationaux, offrant un spectacle sportif et émotionnel unique. Pour sa 104e édition, près de 35 000 spectateurs sont attendus dans les tribunes, et l’événement sera diffusé dans plus de 60 pays, confirmant son statut de rendez-vous incontournable du sport mondial. En 2024, la jument anglaise Bluestocking, montée par Rossa Ryan, s’était imposée magistralement. Cette année, la compétition s’annonce encore plus relevée, avec une nouvelle génération de champions prêts à marquer l’histoire. La grille de départ sera exceptionnelle : quatre champions venus spécialement du Japon feront le déplacement jusqu’à ParisLongchamp, animés par un seul objectif : offrir enfin à leur pays, qui vit au rythme de la passion des courses, le mythique Trophée de l’Arc.