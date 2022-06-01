Courses hippiques Prix d'Amérique Legend Race

Diffusé le 25/01/2026

Commenté par Charly Milpied et Camille Levesque, interviews de Guillaume Covès. Depuis l’hippodrome de Paris-Vincennes, retrouvez le Prix d’Amérique Legend Race, le championnat du monde de trot attelé, pour une édition exceptionnelle où les meilleurs chevaux de la planète s'affronteront sur les 2 700 mètres de la grande piste. Cette année, tous les regards seront tournés vers l'élite des pilotes et notamment Jean-Michel Bazire, surnommé le « Zidane des courses » : il s'élancera en quête d'un sixième sacre historique face à une concurrence internationale redoutable.