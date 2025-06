Courses hippiques Prix de Diane Longines

Diffusé le 15/06/2025

Commenté par Charly Milpied et Nicolas Caullery, interviews de Guillaume Covès. À l’occasion de sa 176e édition, le Prix de Diane Longines s’installe comme chaque année dans le somptueux écrin de l’Hippodrome de Chantilly : une compétition hippique au plus haut niveau opposant les meilleures pouliches de trois ans sur la distance classique des 2 100 mètres. On y vient porter son plus beau chapeau, s’amuser, participer au pique-nique chic, danser et assister à de grandes courses dans une ambiance élégante et festive. Qui sera couronné princesse dans le royaume du galop et succédera à Sparkling Plenty au palmarès du Prix de Diane Longines 2025 ?