Courses hippiques Prix de Diane Longines

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Commenté par Charly Milpied et Nicolas Caullery, interviews de Guillaume Covès. Cette 177e édition réunira, dans le cadre prestigieux de l’Hippodrome de Chantilly, les meilleures pouliches de trois ans pour une course d’exception disputée sur 2 100 mètres. Bien plus qu’un temps fort sportif, le Prix de Diane Longines est aussi un événement à part entière, mêlant élégance, tradition et festivités. Chapeaux, pique-nique chic, animations, musique et grandes courses rythmeront cette journée placée sous le signe du galop et de l’art de vivre à la française. Après le sacre de Gezora, montée par Christophe Soumillon en 2025, une nouvelle pouliche tentera d’inscrire son nom au palmarès de cette course d’exception.