Les disques d'or de l'année Partie 1

Diffusé le 24/12/2024

Depuis 50 ans, le Disque d’Or récompense les artistes qui vendent le plus d’albums et de singles en France ; c’est la seule distinction véritablement attribuée grâce au public. Rendez-vous au Dôme de Paris pour célébrer les artistes qui, en 2024, ont décroché un disque d’or, de platine ou de diamant. Élodie Gossuin et de nombreuses stars vous invitent à découvrir sur scène les grands gagnants de 2024 dans des prestations live conçues spécialement pour l’événement. Avec Julien Doré, Clara Luciani, Pierre Garnier, Calogero, Vitaa, Kendji Girac, Amir, Hoshi, Eddy de Pretto, David Hallyday, Chimène Badi, Joseph Kamel, KeBlack, Hélène Ségara, Nuit Incolore, Théodort, Christophe Willem, Jungeli… La soirée sera également l’occasion de célébrer les 50 ans du Disque d’Or et de se remémorer quelques-uns des tubes incontournables qui ont marqué l’histoire de cette récompense devenue légendaire.