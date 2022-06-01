Les espoirs de l'animation 2026 Filet au fish

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Un groupe de poissons, dont un crabe, joue au basketball. Ce petit crabe se retrouve lésé face aux poissons qui, contrairement à lui, peuvent nager. Le petit crabe, cantonné à un rôle d'observateur mis de côté, finit par se démotiver et abandonner. En parallèle, le poisson populaire effectue un dunk d'une prouesse rarement vue dans le règne animal. Mais cette puissance stratosphérique a un coup, et le poisson finit saucissonné dans le filet ! Heureusement, notre petit ami le crabe n'est pas rancunier, ses pinces font de lui le seul à pouvoir libérer ce pauvre malheureux. Qwick qwick, le voilà libéré ! Rituel passé, crabe intégré, il est maintenant temps de jouer ensemble !