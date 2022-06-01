Les espoirs de l'animation 2026 La galette de Pom

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Le lutin Pom'Pom, haut comme deux pommes, transporte sur son dos une galette dans la forêt afin de la déguster. Il se cogne contre Klippel, un troll de pierre, lui aussi intéressé par cette galette qui semble avancer toute seule. Le troll vole cette galette au lutin, mais ce dernier décide de ne pas se laisser faire. Il effraie le troll, la galette s'échappe des mains du troll et se retrouve très haut dans le creux d'un arbre. Klippel se sent coupable d'avoir chagriné Pom'Pom, il lui propose alors de s'allier afin de récupérer cette galette. La taille et la puissance de Klippel lui permettent de lancer le petit Pom'Pom dans le creux étroit de l'arbre. Pom'Pom, reconnaissant, partage sa grande galette avec son nouvel ami.