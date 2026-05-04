Les espoirs de l'animation 2026 La mie

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Camille et ses camarades de classe arrivent en forêt pour un pique-nique. Camille commence à trier tous les aliments de son sandwich par paire, mais se retrouve avec une mie de pain en trop. L'élève la propose alors à Gaspard, Archibald puis Issa, mais tous ses camarades le rejettent et Camille se réfugie alors seul. Une ombre s'avance au-dessus de lui et la créature de la forêt se révèle. Camille s'aperçoit qu'il lui manque un pectoral et lui offre donc sa mie pour le compléter. La créature l'accepte en comprenant sur un quiproquo " ami " à la place de " la mie ", et la magie de l'amitié s'agite autour des deux personnages. Les autres élèves, sous l'émerveillement, s'approchent et s'exclament. Camille peut alors savourer son sandwich composé uniquement de paires, accompagné de ses ami·es.