Les espoirs de l'animation 2026 Epik

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Un écureuil nommé Noisette et un porc-épic nommé Pik sont en pleine chasse au trésor dans la forêt. Noisette harcèle Pik en raison de ses épines. Leur carte s'envole et se coince dans un arbre. Noisette monte la récupérer, mais derrière se trouve un nid d'insectes. Un essaim surgit et attaque Noisette, il tombe et mais est rattrapé de justesse par Pik qui le protège avec ses épines et repousse l'essaim. Pik s'effondre alors, Noisette réalise son erreur et s'inquiète pour Pik car il est allergique aux piqûres d'insectes. Noisette, grâce à l'émotion, se transforme alors en une version super musclée de lui-même pour pouvoir porter Pik jusqu'au campement et le sauver à son tour.