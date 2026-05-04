Les espoirs de l'animation 2026 Au dodo

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À la fin de l'automne, un ourson refuse de commencer son hivernation : il veut continuer de s'amuser. Hors de sa taverne, il aperçoit un renard polaire en train de jouer avec une pomme de pin et décide de le rejoindre. Cependant, le renardeau, agacé par la maladresse et l'insistance de l'ourson, refuse de l'inclure dans son jeu et ne cesse de s'éloigner de lui. Après avoir coincé sa pomme de pin dans une branche d'arbre trop haute pour lui, le renard accepte finalement l'aide de son camarade. Après avoir récupéré leur butin, tous deux s'amusent ensemble jusqu'à la tombée de la nuit. L'ourson, fatigué, rejoint sa tanière et s'endort avec la pomme de pin serrée contre lui.