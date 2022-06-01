Les espoirs de l'animation 2026 Drôles de lunettes

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Dans une cour de récréation animée, Lydia se sent un peu en décalage avec les autres enfants de son âge. Pendant que Maia et Noah jouent aux dragons et aux licornes, elle préfère observer le monde autour d'elle. Passionnée de cinéma, elle s'amuse à imaginer que ses yeux sont une caméra qui filme tout : les insectes qui passent, les couleurs de la nature, les petits détails que personne ne remarque. En jouant ainsi toute seule, elle laisse libre cours à son imagination. Intrigués par son drôle de jeu, Maia et Noah s'approchent d'eux. En l'imitant, ils découvrent à leur tour cette manière de regarder le monde qui les entoure différemment. À travers ce jeu partagé, les trois enfants découvrent le plaisir d'imaginer ensemble. Ce regard nouveau sur le monde les rapproche et crée entre eux un moment de complicité et d'amitié.