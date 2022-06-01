Les espoirs de l'animation 2026 Et Poc Un oiseau

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Une communauté d'insectes découvre un jour un œuf sur le point d'éclore au milieu des hautes herbes. Sort de cet œuf Poc, un petit oiseau plein de vie et d'entrain qui va immédiatement considérer les insectes, notamment monsieur le maire hanneton, comme ses parents. Il va tenter tant bien que mal de s'intégrer au groupe en imitant les insectes. Toutefois, par sa taille, il cause bien des problèmes, ce qui va nuire à son intégration au sein de la communauté. Tout cela va changer lorsqu'un problème que seul Poc peut résoudre va se présenter.