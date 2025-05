Les filles de Dad À vos souhaits

Lire la vidéo

Ondine télécharge une application qui promet d'exaucer les souhaits si on fait ce que préconise l'appli. Panda et Roxane sont sceptiques mais Ondine y croit à fond et se plie aux consignes farfelues de l'appli. Qu'importe le ridicule, son premier ...