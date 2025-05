Les filles de Dad La fièvre du vendredi soir

Soirée Karaoké au Cookie Café avec Mehdi et Béa, Ondine en rêve. Seul problème, elle a eu une note si mauvaise en math qu'elle doit rester à la maison pour réviser. Et si elle se débrouillait pour mettre ses soeurs dans sa poche et pour sortir en ...