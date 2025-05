Les filles de Dad Un Dad trop sérieux

Lire la vidéo

C'est le jour des blagues et farces de Dad, les filles n'en peuvent plus de cet humour moisi, elles rêvent d'avoir un papa normal. Vexé, Dad décide de devenir sérieux et instaure de nouvelles règles dans la maison rendant la vie intenable pour les...