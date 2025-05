Les Français, l’amour et le sexe : comment tout a changé ? Partie 2

Lire la vidéo

Diffusé le 09/12/2024

L’amour est au centre de nos vies : 8 Français sur 10 croient au grand amour et au coup de foudre. Si le sentiment amoureux nous a toujours animé, depuis 50 ans, la manière de se rencontrer et d’être en couple n’a pas cessé de se métamorphoser. Aujourd’hui, tous les comportements amoureux et sexuels semblent possibles, de l’amour exclusif au polyamour, de l’asexualité au libertinage, les Français sont libres de vivre l’amour comme ils le souhaitent. Avec ces nouvelles libertés, Karine Le Marchand questionne : les jeunes Français sont-ils vraiment plus décomplexés que leurs parents ? Vivre en couple en étant fidèle/exclusif est-il encore un modèle, alors qu’un couple sur deux divorce et que l’infidélité semble inévitable dans le temps ? Comment faire durer le désir malgré la routine ? Comment trouver sa place dans la vie de couple, alors que les relations homme-femme connaissent une révolution sans précédent ? En quoi les applications, le porno et #Metoo ont-ils eu une incidence majeure sur notre façon de se séduire et de s’aimer ? Les Français s’aventurent-ils avec plus de plaisir dans de nouvelles pratiques amoureuses ? Ou au contraire, avec toutes les peurs nouvelles, l’état amoureux est-il devenu virtuel ? Grâce aux témoignages de plusieurs dizaines de Français de 18 à 70 ans, des statistiques surprenantes et des pratiques qui repoussent plus loin nos références, ce documentaire inédit offre une parole totalement libre.