Les héros de la galaxie : die neue these

Diffusé le 11/04/2018
Calendrier Universel, année 796. Calendrier du Reich, année 487. La flotte impériale de vingt mille navires commandée par l'amiral-général Reinhard von Lohengramm pénètre dans le territoire de l'Alliance des Planètes Libres. Mais elle est accueillie par le double de vaisseaux ainsi qu'une manœuvre d'enveloppement depuis trois directions. Face au fiasco qui s'annonce, les amiraux sous les ordres de Reinhard lui recommandent une « retraite honorable ». Mais c'est mal connaître l'étoile montante du Reich Galactique…