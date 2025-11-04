Les héros de la galaxie : die neue these S1 E2 - La bataille d'Astarté

Lire la vidéo

Calendrier Universel, année 796. Calendrier du Reich, année 487. Les 20 000 navires impériaux de Reinhard von Lohengramm font face aux forces de l'Alliance dans le système planétaire d'Astarté. Celles-ci s'étant fractionnées pour envelopper l'adversaire, les armées du Reich en profitent pour détruire les 4e et 6e flottes, mettant ainsi l'Alliance à genoux. Alors, une voix s'élève dans un message transmis aux alliés. Elle leur dit : « Ne vous inquiétez pas. Suivez-moi et on s'en sortira. » Le contre-amiral de l'Alliance Yang Wen-li parviendra-t-il à retourner la situation comme il vient de le promettre à ses troupes ?