Les héros de la galaxie : die neue these

Les héros de la galaxie : die neue theseS2 E1 - Amritsar

Alors que l'Alliance des Planètes Libres a mobilisé trente millions de soldats pour envahir le Reich Galactique, les forces impériales, sous le commandement de Reinhard von Lohengramm, sont parvenues à contrer cette offensive au point de détruire trois flottes alliées. Parmi les survivantes, la treizième flotte de Yang Wen-li n'a pas essuyé de perte grave, mais fait figure d'exception. C'est dans ce contexte que le commandant en chef de la flotte de l'Alliance, Lazare Lobos, ordonne à toutes ses forces de se regrouper dans le système d'Amritsar. Les armées du Reich Galactique et de l'Alliance des Planètes Libres fourbissent leurs armes en vue de la prochaine confrontation.

M6+
M6+