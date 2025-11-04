Les héros de la galaxie : die neue these S2 E1 - Amritsar

Alors que l'Alliance des Planètes Libres a mobilisé trente millions de soldats pour envahir le Reich Galactique, les forces impériales, sous le commandement de Reinhard von Lohengramm, sont parvenues à contrer cette offensive au point de détruire trois flottes alliées. Parmi les survivantes, la treizième flotte de Yang Wen-li n'a pas essuyé de perte grave, mais fait figure d'exception. C'est dans ce contexte que le commandant en chef de la flotte de l'Alliance, Lazare Lobos, ordonne à toutes ses forces de se regrouper dans le système d'Amritsar. Les armées du Reich Galactique et de l'Alliance des Planètes Libres fourbissent leurs armes en vue de la prochaine confrontation.