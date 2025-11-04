Les héros de la galaxie : die neue these S2 E2 - La mort du Kaiser

Lire la vidéo

Le Kaiser galactique Friedrich IV est mort d'une crise cardiaque et ce, sans avoir désigné de successeur. Le prince héritier, décédé il y a plusieurs années, a néanmoins laissé une descendance : son fils Erwin Josef, âgé de cinq ans. De leur côté, le duc de Braunschweig et le marquis de Littenheim, chacun marié avec l'une des filles de Friedrich IV, œuvrent pour faire remonter leur propre descendance dans l'ordre de succession. Alors que la lutte d’influence ne fait que commencer, l’une des parties sollicite le soutien de Reinhard et de ses armées…