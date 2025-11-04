Les héros de la galaxie : die neue these S2 E3 - Le calme avant la tempête

Lire la vidéo

Lors de la prise de la forteresse d'Iserlohn, l'Alliance des Planètes Libres a fait de nombreux prisonniers de guerre impériaux, et réciproquement par le Reich Galactique lors de la bataille d'Amritsar. Un échange de prisonniers est donc proposé : celui-ci a lieu à Iserlohn, sous l'égide de Yang Wen-li pour l'Alliance et de Siegfried Kircheis pour le Reich, ce dernier étant à l'origine du projet. Les deux stratèges, adversaires sur le champ de bataille, se retrouvent face à face pour la première fois...