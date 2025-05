Les héros du nettoyage : mission propreté S1 E1

Diffusé le 30/03/2022

Comme chaque jour depuis 23 ans, Patrice, égoutier lyonnais, s’engage dans sa journée de travail. Depuis 2 mois il a embarqué son fils Jérémy dans l’aventure des eaux usées. Aujourd’hui, ils vont devoir assainir un bassin rempli de graisse où le danger rode… À Paris, il est 5h30 du matin et nos éboueurs Aïcha et Mathieu ont pour mission de nettoyer les berges de Seine ; une tâche colossale réservée aux éboueurs de la Fonctionnelle, l’unité d’élite du nettoyage de la capitale ! Direction ensuite Marseille où notre nettoyeur de l’extrême Christophe et son équipe ont 3 jours pour vider et nettoyer une maison de 100 m² qui croule sous plusieurs tonnes d’ordures ; son propriétaire souffrant du syndrome de Diogène. Il est 18h à Epinal, nos éboueurs vosgiens Farid, Cédric et Raphaël s’engagent dans leur tournée d’ordures ménagères, qui les mènera jusqu’à 2h du matin où ils auront ramassé une dizaine de tonnes de déchets ! À Albi, nos assainisseurs Tristan et Boubak ont la lourde tâche de vider et nettoyer une fosse septique vieille de plus de 10 ans ; une mission semée d’embûches car les mauvaises surprises ne sont jamais très loin !