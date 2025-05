Les héros du nettoyage : mission propreté S2 E1

Jacques et Patricia sont deux Marseillais nettoyeurs de l’extrême, mère et fils dans la vie. Ils n’ont que 48 heures pour évacuer une chambre de bonne envahie par des déchets. Et mise à part une photo de leur chantier reçue quelques jours auparavant, ils n’en savent pas plus. Le frère du défunt qui habitait dans ce 20m² est là pour leur ouvrir la porte… Valentin, Bob et Fred, cordistes, arrivent sur les lieux de leur mission du jour : désencrasser un incinérateur de déchets, c’est-à-dire ramoner une énorme cheminée de 25 mètres de haut. Et ils le feront suspendus au bout d’une corde. Les 2 prochaines heures s’annoncent épiques. Direction la Bretagne où Juliette, opératrice de tri, a du pain sur la planche : les poubelles jaunes sont pleines à craquer. Pendant 8 heures, elle va trier nos déchets. Un travail harassant pour lequel elle va heureusement pouvoir s’appuyer sur Martine, son binôme du jour. Guillaume travaille pour le Service d’Urgence des égouts de Paris. À la moindre alerte, il embarque son équipe direction les souterrains de la ville. Sa mission aujourd’hui : une mauvaise odeur inquiète les riverains du 11e arrondissement. Sans plus attendre, ils doivent descendre sous terre pour régler le problème. Tous les scénarii sont envisagés, même les pires… À Marseille, Éric, dépollueur, est à la tête d’une association et s’est donné pour mission d’assainir sa ville. Aujourd’hui, direction les chemins escarpés des calanques : avant qu’il ne soit trop tard, avant que les déchets ne finissent leur route dans la Méditerranée, il va sauter de roches en roches pour en récupérer un maximum. Un travail d’équilibriste qu’il exécute avec sa garde rapprochée. Une opération coup de poing qu’il réalise au moins 2 fois par mois.