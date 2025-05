Les héros du nettoyage : mission propreté S1 E2

Diffusé le 30/03/2022

Bienvenue chez les patrouilleurs ! Sébastien est un « ange gardien de l’autoroute ». Chaque jour, il sillonne 100 km de bitume qu’il nettoie et sécurise. Armé de son gilet jaune, il prend tous les risques au nom de notre sécurité et de notre confort. Attention sensations garanties ! Chez les éboueurs parisiens de la Fonctionnelle, Aïcha et Mathieu continuent sans relâche à nettoyer les berges de Paris mais un imprévu pourrait bien interrompre leur progression… Nous ferons la connaissance de Calou, 27 ans. À 14h, il partira à l’assaut du marché de Barbès et n’aura que 3 heures avec ses collègues pour déblayer ce haut lieu de la consommation parisienne. Sur le chantier de nos nettoyeurs de l’extrême, Christophe et son équipe n’ont plus que 2 jours pour vider et nettoyer une maison de 100 m². À Albi, nos assainisseurs Tristan et Boubak tentent sans relâche de vider une fosse septique vieille de plus de 10 ans et très mal entretenue. Les éboueurs vosgiens Farid, Cédric et Raphaël ont encore 50 km à parcourir pour en finir avec leur tournée d’ordures ménagères. La nuit est tombée et les mauvaises surprises sont à venir… Enfin, nos égoutiers lyonnais Patrice et son fils Jérémy tentent toujours de vider un bassin d’eaux usées couvert de graisse. Alors que les conditions sont extrêmes, le détecteur de gaz toxique vient de sonner…