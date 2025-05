Les héros du nettoyage : mission propreté S2 E2

Gérald, Antoine et Nicolas, des scaphandriers, ont pour mission de désencrasser la station d’épuration de Cognac. Alors qu’Antoine et Nicolas resteront en surface pour surveiller l’opération, Gérald va plonger dans un bassin d’eaux usées de 5 mètres de profondeur afin de le nettoyer de tous ses dépôts et impuretés. Une mission qui se fera dans l’obscurité totale ! Jacques et Patricia n’ont plus que 24 heures pour boucler leur chantier du Havre. Et contre toute attente, ces nettoyeurs de l’extrême s’enlisent. Malgré tous leurs efforts, ils doivent se rendre à l’évidence : pour être dans les temps, il leur faudra du renfort. Au cours de la nuit de la fête de la musique, Alan, éboueur à la fonctionnelle de Paris accompagné de Jérôme et de son chef Patrick, va s’attaquer à la place des Invalides puis la place de la République. C’est parti pour 6 heures de travail acharné ; la nuit la plus sale de l’année va malheureusement tenir toutes ses promesses… Julien et son fils Enzo sont nettoyeurs post mortem et se confrontent tous les jours à la mort. Leur mission du jour : vider une baignoire dans laquelle gisait un corps depuis plusieurs semaines.