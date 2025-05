Les héros du nettoyage : mission propreté S1 E3

Lire la vidéo

Diffusé le 06/04/2022

Une nouvelle journée périlleuse attend nos égoutiers lyonnais ! Patrice et son fils Jérémy ont rendez-vous avec la bête noire des égoutiers : les lingettes ! À eux deux, ils vont devoir libérer les canalisations de ce fléau. Une tâche titanesque, hors du temps ! La matinée commencera fort également pour nos urgentistes de l’assainissement à Albi, puisque Tristan et Boubak auront pour mission de déboucher une baignoire… pleine d’excréments ! À Épinal, notre trio d’éboueurs Farid, Cédric et Raphaël, vont s’élancer dans une nouvelle tournée. Au menu de cette soirée, le ramassage des cartons laissés sur les trottoirs par tous les commerçants de la ville. Et comme le dit Cédric « attention ça va cartonner » ! À Marseille, pour Christophe et son équipe, c’est le grand jour. Après 3 jours de travail acharné à débarrasser puis nettoyer une maison ensevelie sous plusieurs tonnes de déchets, notre nettoyeur de l’extrême a maintenant rendez-vous avec le propriétaire. La remise des clés s’annonce émouvante… Nous prendrons également la direction du tarmac de Roissy pour rencontrer et suivre Bibi, agent de propreté. Sans Bibi il n’y aurait plus de voyages possibles ! Armée de son aspirateur et de son courage à toute épreuve, elle nettoie et désinfecte des gros porteurs. Une mission capitale depuis la crise sanitaire ! Bibi et ses collègues n’ont qu’une heure pour nettoyer puis désinfecter un avion de 500 fauteuils… Enfin à Paris, Michel, éboueur à la fonctionnelle, est en pleine action. Six fois par mois il a rendez-vous avec le périphérique. Plusieurs kilomètres de bitume à nettoyer puis vider de ses ordures. Une sacrée mission !