Les héros du nettoyage : mission propreté S1 E4

Christophe, nettoyeur de l’extrême toujours aidé de son équipe, va devoir vider une maison de plusieurs étages. Le propriétaire, qui souffrait lui aussi du syndrome de Diogène, est décédé. Christophe n’aura que trois jours pour délivrer la maison de ses déchets. La découverte du chantier est saisissante et les mauvaises surprises ne sont jamais très loin... À Albi, Tristan et Boubak foncent vers une nouvelle urgence : cette fois, c’est un évier qui est bouché. Une formalité pour nos assainisseurs, quoique… À Paris, Calou, jeune éboueur de la fonctionnelle, poursuit son nettoyage du marché de Barbès. Trois heures à sillonner entre les palettes et les cagettes. Les balayeurs d’un côté, les engins mécanisés de l’autre, la valse du déchet est parfaitement organisée pour une réactivité maximum ! Patrice et son fils Jérémy, égoutiers lyonnais, s’apprêtent une fois de plus à descendre sous terre pour libérer un barrage de plusieurs centaines de mètres cubes d’eau. Bibi, notre agent de nettoyage de Roissy, a la lourde de tâche de nettoyer le cockpit d’un avion. Crise sanitaire oblige, les commandants de bords exigent une cabine entièrement désinfectée avant de décoller. Sébastien, notre patrouilleur, continue à sillonner ses 100 km d’autoroutes et prendra tous les risques pour sécuriser nos voyages car il devra traverser une route de tous les dangers ! Enfin, à Paris, le quartier de Saint-Germain-des-Prés s’apprête à vivre un grand moment : ce soir, un bateau de plusieurs tonnes va pénétrer dans les entrailles de la rue des Écoles. Une équipe d’égoutiers spécialisés sont fin prêts pour l’accompagner…