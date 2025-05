Les héros du nettoyage : mission propreté S1 E5

Aïcha, notre éboueure, et son binôme Mathieu qui vont s’attaquer à l’un des fléaux de la capitale : l’affichage sauvage… Chez nos nettoyeurs de l’extrême, l’heure est à l’évacuation des déchets. Christophe et son équipe n’ont plus qu’une journée pour nettoyer et désinfecter une maison qui croule sous plusieurs tonnes de déchets. Demain ils vont rendre les clés au propriétaire des lieux. À Albi, nos professionnels de l’assainissement, auront pour mission de vidanger le bac à graisse d’un restaurateur. Une mission particulièrement éprouvante. Tristan et Boubak devront avoir le cœur bien accroché. Farid, Cédric et Raphaël, nos éboueurs des Vosges, terminent leur tournée des cartons. Après un passage au centre de tri, ils reprennent la route... Quant à Michel, éboueur de nuit depuis 38 ans, il aura la lourde de tâche de nettoyer le tunnel des Halles de la capitale. Entre la chaleur étouffante et les nombreux sans domiciles fixes qui s’y sont réfugiés, cette mission est souvent bien plus éprouvante que les autres.