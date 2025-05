Les héros du nettoyage : mission propreté S1 E6

Aïcha et Mathieu poursuivent le désaffichage des murs de la capitale. Cette fois ils s’attaquent à une devanture d’un magasin souillé par un « mille-feuilles » d’affiches. Chaque semaine nos éboueurs nettoient 500 adresses de ce type. À Lyon, notre duo d’égoutiers, Patrice et son fils Jérémy, descendront de nouveau sous terre, avec une mission un peu particulière : ensemble ils vont s’attaquer aux cafards. Sans l’intervention régulière des égoutiers dans toute la France, ces nuisibles finiraient par sortir des égouts pour envahir les rues. Chez nos nettoyeurs de l’extrême, après avoir vidé puis désinfecté une maison de 100m² envahie par 4 tonnes de déchets, Christophe et sa bande vont rendre leur copie. Les lieux sont méconnaissables. La visite de la propriétaire s’annonce pleine d’émotion ! Notre duo d’assainisseurs sera mis sous pression. Tristan et Boubak n’auront que quelques minutes pour déboucher les canalisations d’une cuisine d’un restaurant avant le service de midi. Nous retrouverons également Sébastien, notre patrouilleur, qui va encore vivre une journée à 100 à l’heure. Des aires de repos à nettoyer, des voies à dégager, des automobilistes à sécuriser. Enfin, nous prendrons des nouvelles de Bibi, notre agent de propreté qui, après avoir nettoyé de fond en comble le cockpit d'un avion, va maintenant s’attaquer aux couchettes. Sa journée se terminera par une mission hautement stratégique depuis la crise sanitaire : désinfecter puis désinsectiser l’avion.