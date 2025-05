Les héros du nettoyage : mission propreté S2 E3

Le scaphandrier Gérald s’apprête à plonger dans les eaux usées de la station d’épuration de Cognac pour désencrasser ce bassin de 5 mètres de profondeur. Nicolas et Antoine, restés à la surface, sont prêts à intervenir en cas de problème. Au Havre, Jacques et Patricia, spécialistes des cas Diogène, débarrassent une chambre de bonne de 20m² envahie de déchets. Après deux jours de travail harassants, ils ont rendez-vous avec leur client pour lui rendre ses clés. En Bretagne, les deux opératrices de tri Juliette et Martine s’apprêtent à passer une grosse journée puisqu’elles doivent aujourd’hui se frotter au « tapis de tous les dangers », comme elles l’appellent… Guillaume et les urgentistes des égouts parisiens s’acharnent contre un tapis de graisse pour faire sauter un barrage qui empêche l’écoulement de l’eau. Près de Strasbourg, les nettoyeurs post mortem Julien et son fils Enzo, en cours d’apprentissage, doivent désinfecter une salle de bain où gisait un corps depuis plusieurs semaines. À Paris, Alan, éboueur à la fonctionnelle, son chef Patrick et son binôme Jérôme, poursuivent leur marathon des poubelles lors de la nuit la plus sale de l’année : la Fête de la musique !