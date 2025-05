Les héros du nettoyage : mission propreté S2 E4

Lire la vidéo

Alertés sur un possible déversement d’un produit chimique, Guillaume et son équipe d’urgentistes des égouts parisiens doivent descendre sous terre avant de déclencher la procédure de pollution chimique ! En Alsace, les nettoyeurs post mortem s’apprêtent à vider une baignoire dans laquelle gisait un corps depuis plusieurs semaines. Enzo, 17 ans, ne s’étant jamais frotté à ce genre d’intervention, Julien a préféré faire appel à un renfort de poids : sa femme Pamela. Découvrez Mathieu, éboueur à la fonctionnelle, qui prend le relai d’Alan au petit matin de la Fête de la musique. Avec son binôme, ils vont devoir nettoyer les quais de Seine… sous la pluie ! Éric, le dépollueur marseillais, se lance dans un ramassage XXL avec l’aide de sa communauté. Cet activiste a promis de nettoyer la plus grande plage de Marseille. Et il le fera avec une armée de 500 bénévoles !