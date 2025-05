Les héros du nettoyage : mission propreté S2 E6

À Paris, Sylvain, emmène son équipe sur une mission de nettoyage hautement stratégique : à l’aide d’une machine qui n’a pas évolué depuis le 19ème siècle, le wagon-vanne, lui et ses hommes vont curer le collecteur du Palais de l’Élysée. Et ce, à la seule force des bras… À Marseille, Jacques et Patricia, nettoyeurs de l’extrême, n’ont qu’une journée pour vider et assainir un appartement de 80m². Malgré tout leur courage, les conditions extrêmes les mettent à l’épreuve… Dans les Pyrénées, Nicolas, scaphandrier, s’apprête à plonger pour la 1re fois en altitude ; il aura peu de temps pour désenvaser un lac artificiel qui alimentera les canons à neige de la station. Éric, dépollueur marseillais, a rendez-vous au mythique Stade Vélodrome. Chaque soir de match, lui et sa garde rapprochée incitent les supporters à nettoyer les abords de leur stade. Aidé de son mégaphone, il va donner de la voix pour la bonne cause. Olivier, nettoyeur d’événements, se prépare pour une véritable chasse aux déchets sur l’un des plus grands festivals de France : la Fête de l’Huma. Pour nettoyer et ratisser les 60 hectares, ce héros du nettoyage va sortir son arme secrète…