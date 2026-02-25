Les invisibles S2 E2 - Rubens

Chargement

Diffusé le 23/11/2022

En pleine rave party, le cadavre d’un homme est découvert parmi la foule, roué de coups et de blessures par arme blanche. Rien ne permet de remonter vers l’identité de cet homme d’un certain âge. Pour Darius et ses collègues, c’est l’incompréhension : que faisait-il là ? Marijo trouve alors un étrange papier dans la doublure de veste de la victime. On découvre alors Françoise, son mari et leur meilleur ami ; ils ont tous entre 75 et 84 ans. Leur point commun : un ras-le-bol général…