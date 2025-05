Les maîtres de l'horreur S2 E9 - Mort clinique

Lire la vidéo

Diffusé le 15/11/2012

Cliff Addison, dentiste et mari infidèle, et sa femme Abby ont un accident de voiture. Cliff s'en sort indemne mais Abby est atrocement brûlée et maintenue en vie artificiellement. Cliff entame une action pour qu'on débranche mais a une vision très réaliste d’Abby pendant qu'elle est en arrêt cardiaque…