Les mamans S4 E25

Lire la vidéo

Diffusé le 22/06/2024

Marine et sa famille profitent d'une journée à la mer pour faire du char à voile, récolter des coquillages et déjeuner au restaurant mais la maladie d’Ayden n’est jamais loin… Manon et Fanny s'apprêtent à faire la sieste, une tâche parfois difficile.