Les mamans S4 E28

Lire la vidéo

Diffusé le 22/06/2024

Le mercredi, Julie et Déa sont occupées avec la danse, une activité essentielle pour Déa qui se dépense et retrouve ses copines. Anaëlle et Franck préparent la valise pour la maternité et celle de Talya, qui commence à marcher, pour ses grands-parents.