Les mamans S4 E46

Lire la vidéo

Diffusé le 20/07/2024

La saison est lancée pour Julie et Denis. Malgré les difficultés de l'ouverture, ils parviennent à briefer leurs équipes et le travail se déroule sans accroc. Manon et Fanny finalisent leur liste de naissance. Naomi discute avec son amie du bilan neuropsychologique de sa fille. Mélanie annonce à une amie qu'elle a eu son insémination mais préfère ne rien dire à ses enfants pour le moment. Anaelle est ravie de voir Talya montrer de l’attention envers son frère dans une activité pâtissière.