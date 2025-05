Les mamans S4 E48

Lire la vidéo

Diffusé le 20/07/2024

Suivez les quotidiens de 11 mamans dévouées et hors du commun ! Pour Angelica, Pauline, Mélanie et Johanna, les choses ont bougé en une année. Découvrez Julie et son quotidien à 100 à l'heure, Marine, qui vit au rythme des dialyses de son cadet, Maureen, qui jongle entre vie de famille nombreuses et séances photos de ses enfants, Anaëlle, maman d’une petite fille atteinte de trisomie 21, Naomi, qui mène de front carrière d’artisan et vie de maman solo, ainsi que Manon et Fanny avant l’arrivée de leur 2e enfant.