Les mamans - que sont-elles devenues ? Émission 1

Diffusé le 26/05/2022

Retrouvez Gabriel, le fils de Méghane. Désormais accompagné de sa petite sœur Maelie, le petit garçon atteint de trisomie 21 s’épanouit chaque jour un peu plus. Chez Johanna et Vincent, les triplés ont bien grandi : couches et biberons désormais rangés, la famille doit désormais faire face à de nouveaux défis... Enfin, découvrez la transformation incroyable de Tiziana un an après son opération !