Les mamans - que sont-elles devenues ? Émission 3

Lire la vidéo

Diffusé le 26/05/2022

Découvrez comment Pauline, plus épanouie et comblée que jamais, s’adapte à sa nouvelle vie de maman solo à la tête de sa ferme pédagogique. Après sa sleeve, Tiziana nous raconte la dernière opération qu’elle a subie pour se sentir pleinement femme. Johanna et Vincent reviennent sur leur organisation et leur répartition des rôles pour gérer leur famille nombreuse au quotidien.